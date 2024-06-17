Появились кадры ушедшей под воду дороги в Москве «Говорит Москва»: жители Котельников пожаловались на затопление дороги у домов

Фото: Константин Кокошкин/NEWS.ru

Жители микрорайона Новые Котельники в Москве столкнулись с затоплением придомовой территории, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва». По его информации, люди не могут добиться ремонта единственной доступной дороги, которую они используют для парковки, а также для прохода к гаражам и территории отдыха на карьере. Горожане получают отказы уже четыре года.

Постоянно поступают отказы. Дорогу размыло, она находится в аварийном состоянии и представляет угрозы дли жизни и здоровья граждан и их имуществу, — пожаловались жильцы микрорайона.

На опубликованных кадрах видно, как через дорогу рядом с многоэтажными домами безостановочно течет бурный ручей. Из-за воды жильцам практически не остается сухого места для парковки автомобилей.

Ранее дептранс Москвы сообщил о затоплении путей на станции «Багратионовская» из-за мощного ливня. Непогода привела к временной остановке движения между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на Филевской линии столичного метрополитена. На опубликованных кадрах видно, что после дождя рельсы оказались под водой.

До этого 10 жителям Москвы потребовалась помощь из-за ливня, затопившего несколько автобусов и легковушек. Спасатели помогли пассажирам выбраться.