Появились кадры толпы у отеля в Москве, в котором остановился Канье Уэст

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Канье Уэст

У отеля Four Seasons, в котором остановился Канье Уэст, собралось много жителей и гостей столицы, кадры обстановки публикует Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, к гостинице также приехали сотрудники правоохранительных органов.

На опубликованном видео можно услышать, как толпа неоднократно скандирует: «Канье!». Ранее стало известно, что в московском ресторане «Белуга» Канье Уэст попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. Счет вышел примерно на 200 тысяч рублей. Рэпер сам выбирал блюда на ужин.

Ранее журналистка Ксения Собчак показала видео, на котором Канье Уэст и Гоша Рубчинский, к которому мировая звезда приехал на юбилей, рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа. С декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом.

О приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она назвала рэпера «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках». При этом в информационном центре стадиона назвали фейком информацию о возможном выступлении музыканта в столице.