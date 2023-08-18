Появились кадры, снятые после возможного удара БПЛА в районе «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Очевидцы опубликовали видео, снятое, предположительно, после удара беспилотных летальных аппаратов в районе «Москва-Сити», пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». На кадрах виден дым, который идет со стороны района. Министерство обороны пока не комментировало информацию об этом.

Ранее сообщалось о звуках взрывов у «Москва-Сити». Из-за этого перекрыли Краснопресненскую набережную и ближайший мост. На место стягиваются экстренные службы.

Члены Совета Федерации РФ ранее разработали законопроект, запрещающий публикацию фотографий и видеозаписей с мест атак дронов и обстрелов в Сети и СМИ. Также предлагается запретить публиковать сведения о местах дислокации Вооруженных сил России, о военной инфраструктуре и использовании средств ПВО, а также других спецсредств.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.