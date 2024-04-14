Появились кадры сгоревшей дотла квартиры на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

На Волжском бульваре на юго-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар, после которого в больницу увезли 15-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало кадры последствий ЧП, на которых видно, что квартира выгорела практически дотла.

В квартире жилого дома на Волжском бульваре произошел пожар. В результате 15-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Точная причина возгорания пока неизвестна, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура отметила, что взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки.

Пожар в многоквартирном доме на Волжском бульваре произошел на восьмом этаже. СМИ сообщали, что в результате ЧП были госпитализированы два жильца. По предварительным данным, они отравились угарным газом. В МЧС эту информацию не комментировали.

Еще один пожар произошел в Москве накануне на Котельнической набережной. Возгорание случилось в сталинском высотном доме. Огонь вспыхнул на 22-м этаже. Информации об эвакуации или пострадавших пока не поступало.