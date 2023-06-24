Появились кадры с военной техникой в Москве и Ростове

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В социальных сетях появились фото и видео военной техники, которую стянули в Москву и направляют в Ростов-на-Дону. В частности, такие кадры появились в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В Ростове-на-Дону из-за военной техники образовалась пробка.

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В то же время издание «Фонтанка.ру» сообщает, что в центре Петербурге обстановка спокойная.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина», передает РИА Новости. По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры». Так представитель российского лидера прокомментировал заявление Минобороны РФ, в котором сообщалось, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности.

Позже в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.