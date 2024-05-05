Появились кадры с репетиции парада Победы в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Москве прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На опубликованных ТАСС кадрах представлены военнослужащие и техника.

По Красной площади строем прошли военные машины, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями «9 Мая» и «1945–2024».

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в этом году парад продлится два часа. Более девяти тысяч участников и свыше 70 единиц современной военной техники будут задействованы в мероприятии. Подготовка к торжественному шествию началась еще в феврале в Подмосковье, где впервые отрепетировали выход подвижного ракетного комплекса «Ярс».

Ранее Шойгу сообщил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Также стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Помимо этого, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планирует посетить российскую столицу.