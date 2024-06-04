Появились кадры с прощания с Чилингаровым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым

В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым. После этого парламентария похоронят на Новодевичьем кладбище. Советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог скончался 1 июня в возрасте 84 лет.

Чилингаров известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициями и достижениям. Как указано в его официальной биографии, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Соболезнования в связи со смертью депутата выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал исследователя человеком-легендой. По словам президента, Чилингаров внес огромный вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Путин долгие годы дружил с исследователем и очень хорошо его знал.

Вклад Чилингарова в изучение Арктики и Антарктики неоценим, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что мужество и преданность ученого стране и делу вдохновляли целые поколения исследователей.