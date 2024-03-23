Появились кадры с очередями из желающих стать донорами крови в Подмосковье Минздрав Подмосковья опубликовал видео с очередями в центрах сдачи крови

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало в своем Telegram-канале подборку видео, снятых в областных центрах сдачи крови. На размещенных кадрах видны огромные очереди из желающих стать донорами для пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Минздрав Подмосковья ранее сообщил, что свыше 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови в области. Число пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» превысило 100 человек.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее сообщил, что донорам после сдачи крови нельзя водить машину или управлять мотоциклом. Врач также посоветовал перед процедурой «посидеть в расслабленном состоянии 10–15 минут».

Также Умнов предупредил, что кровь для пострадавших при теракте нельзя сдавать гражданам, кто накануне злоупотреблял алкоголем, жирной пищей или курил. По его словам, также материал могут отказаться брать у людей с татуировками и пирсингом.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Общее число погибших, по данным Telegram-канала Baza, составило 82 человека.