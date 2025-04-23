Появились кадры с места взрывов в «Москва-Сити»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места мощных взрывов на территории «Москва-Сити». В ролике видно, что территорию в районе инцидента заполонил черный дым.

На место происшествия едут экстренные службы. Информации о возможных пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что на территории «Москва-Сити» произошли три взрыва, после которых начался пожар. По информации ТАСС, в результате происшествия на парковке около торгового центра «Афимолл Сити» загорелся автомобиль. По предварительным данным, это случилось на парковке башни «Меркурий».

Днем 22 апреля на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

На следующий день губернатор региона Александр Авдеев заявил, что детонация на складах во Владимирской области постепенно завершается. По его словам, зона ЧС будет временно ограничена для передвижений.