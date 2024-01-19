Появились кадры с места наезда «Нивы» на остановку общественного транспорта В Сети появились кадры с места наезда «Нивы» на остановку в Марьино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель за рулем «Нивы» протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали пять человек. В Сети опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно повреждения автомобиля.

Так, «Нива» лишилась левой фары. На фото также заметно, что к месту происшествия прибыли правоохранители.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», за рулем авто находился 22-летний парень. По данным канала, молодой человек не справился с управлением из-за чего и совершил наезд.

В пресс-службе ГИБДД столицы уточнили, что авария произошла на Новочеркасском бульваре. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые установят детали и причины случившегося.

Ранее массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка, по направлению в сторону Кронштадта. Столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб.

По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину залетел под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины.

До этого ДТП с участием 12 автомобилей произошло под Красноярском на трассе Р-255 «Сибирь» в направлении местного аэропорта. В результате аварии никто не пострадал.