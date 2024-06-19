Появились кадры с места падения лифта в жилом доме в Москве «Осторожно, Москва» опубликовал кадры с места падения лифта в центре столицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с места падения лифта в жилом доме в центре российской столицы. На них видно, как во дворе дежурят кареты скорой помощи и МЧС.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в жилом доме на Земляном Валу во время демонтажа устройства. В результате случившегося травмы получил один рабочий. По данным столичной прокуратуры, он госпитализирован. Также сообщается, что надзорный орган организовал проверку в связи с инцидентом.

До этого в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

В одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабина остановилась. В результате происшествия никто не пострадал.

В Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он упал с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.