Telegram-канал «Осторожно, Москва» показал кадры последствий атаки беспилотника по «Москва-Сити». В результате удара дрона разрушены шесть стеклопакетов.
Как написал канал, беспилотник врезался в башню IQ-Квартала. По словам очевидцев, звук взрыва был намного мощнее, чем во время предыдущей атаки на это же здание.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударе по «Москва-Сити». По его словам, системе противовоздушной обороны удалось сбить несколько беспилотников на подлете к российской столице.