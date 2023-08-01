Появились кадры последствий атаки беспилотника на «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» показал кадры последствий атаки беспилотника по «Москва-Сити». В результате удара дрона разрушены шесть стеклопакетов.

Как написал канал, беспилотник врезался в башню IQ-Квартала. По словам очевидцев, звук взрыва был намного мощнее, чем во время предыдущей атаки на это же здание.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об ударе по «Москва-Сити». По его словам, системе противовоздушной обороны удалось сбить несколько беспилотников на подлете к российской столице.