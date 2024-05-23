Появились кадры последних минут жизни 13-летнего зацепера в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток 2010 года рождения скончался после того, как взобрался на крышу вагона электропоезда в Подмосковье. Инцидент произошел на станции Железнодорожная. Мальчик получил электротравму, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

13-летний подросток залез на крышу электрички во время высадки и посадки пассажиров. Полученная травма привела к его смерти на месте.

Мальчик уже попадал в поле зрения правоохранителей. Подросток нарушал правила поведения на одном из объектов транспортной инфраструктуры. За неделю до трагедии мальчик ушел из дома. Родителям пришлось обратиться в полицию для поиска ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место, где скончался подросток. Правоохранители организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ призвали граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее спасатели потушили электричку, которая сгорела около станции Поварово-1 с районе подмосковного Солнечногорска. В ГУ МЧС по Московской области представили кадры тушения пожара.