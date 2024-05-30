Появились кадры поножовщины из-за ревности в Москве Прокуратура опубликовала кадры поножовщины из-за ревности в Москве

Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала в официальном Telegram-канале кадры с камер видеонаблюдения магазина, где мужчина ранил ножом несколько человек. На видео можно увидеть, как злоумышленник зашел за кассовую стойку, что-то говорит сотруднице магазина, которая с поднятыми руками пытается его успокоить. Мужчина держит в руках окровавленный нож. Облакачиваясь руками за прилавок он оставляет после себя кровавые следы.

В прокуратуре уточнили, что в отношении 26-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас он находится в больнице.

В отношении мужчины 1998 г.р. возбуждено уголовное дело. <...> Расследование на контроле в прокуратуре Северного административного округа, — говорится в сообщении.