Появились кадры полыхающего ТЦ «Ривьера» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы опубликовали видеокадры с места пожара одного из крупнейших в Москве торговых центров «Ривьера». Огонь распространился по фасаду здания с первого по третий этаж. По данным МЧС, пламя полностью ликвидировали в 09:34, пострадавших нет.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, обстановка на месте спокойная, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС.

В декабре сообщалось о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.

28 января в Москве произошел пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади. На момент прибытия пожарных из-под крыши здания валил дым. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 250 квадратных метров. Пожар был потушен, никто не пострадал.

До этого в Химках загорелся склад мясоперерабатывающего комбината. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 200 кв. м. Восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Открытое горение ликвидировали спустя примерно шесть часов после начала возгорания. Никто не пострадал.