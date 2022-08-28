Появились кадры поджога BMW высокопоставленного чиновника Минобороны

Фото: АГН «Москва»

В Сети появилось видео поджога BMW X6 замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 27 августа, известно, что поджигательница — женщина 65 лет, с которой владелец BMW не знаком.

Накануне SHOT опубликовал кадры с подозреваемой в поджоге 65-летней Еленой Беловой. Зять пенсионерки показал переписку с предполагаемым сотрудником СБУ, утверждая, что женщину загипнотизировали, заставили совершить поджог и взять несколько кредитов.

Также мужчина заявил, что мошенники требовали выкуп в 500 тысяч рублей, угрожали убить Елену и прислать ее по частям.

В день задержания подозреваемая заявила, что выступает против специальной военной операции. Она облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

Секретарев в день поджога прокомментировал случившееся. По его словам, он ни с кем не конфликтовал, а когда узнал личность подозреваемой, предположил, что у женщины проблемы с психикой.