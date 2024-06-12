Появились кадры падения облицовки балкона на голову москвички

Появилось видео с моментом падения облицовки балкона дома на проспекте Мира в центре Москвы на местную жительницу, его опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах заметно, что девушка падает на тротуар сразу после того, как обломки фасада рухнули ей на голову. Еще на одном ролике скорая оказывает помощь пострадавшей.

По предварительным данным, облицовка балкона упала на 25-летнюю девушку. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, переломы носа и глазниц. В данным момент пострадавшая проходит лечение.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что по факту обрушения части фасада на девушку было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле ведомства.

Telegram-канал SHOT накануне сообщал, что на проспекте Мира в Москве с пятого этажа рухнул балкон, на котором стояла женщина. По его данным, пострадавшая выжила, ее увезли в Боткинскую больницу. Однако, как выяснилось, откололась облицовка балкона.

В Уфе до этого на строительной площадке в Кировском районе упала строительная платформа с четырьмя рабочими. Люлька сорвалась с пятого этажа многоэтажного дома, который находится на этапе возведения. По предварительным данным, погибли трое.