Появились кадры операции СОБР в научно-исследовательском центре в Москве SHOT: СОБР ворвался в здание АО «НИЦ АСК» в Москве

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что специальный отряд быстрого реагирования ворвался в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (АО «НИЦ АСК») на Ленинградском проспекте в Москве. По данным канала, в здании проводятся обыски. В публикации канала уточняется, что IT-компания предоставляет предприятиям машиностроения услуги в области компьютерного обеспечения.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. На распространенных кадрах с обысками видны «дворцы» коррупционеров с дорогими автомобилями и большим количеством денег.

Также сегодня правоохранительные органы Ленобласти нагрянули с обысками в здание, где располагается комитет по дорожному хозяйству области. По предварительным данным, внимание полиции привлекло расследование обстоятельств ДТП в Выборгском районе с летальным исходом. Речь идет о двух ДТП, произошедших в июне 2022 года и 28 февраля текущего года соответственно. Правоохранительные органы полагают, что между ними есть связь, а причиной аварий могло стать ненадлежащее обустройство дороги в данном районе.