Появились кадры «крысиного царства» в Химках В Химках сняли на видео множество крыс во дворах

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Опубликовано видео «крысиного царства» в Химках со стороны Планерной. Telegram-канал «Москва с огоньком» отмечает, что грызуны держат в страхе всех местных кошек.

На кадрах видно, как крысы полчищами резвятся во дворе жилого дома. При этом они не стесняются одиноких прохожих и не прекращают своих игрищ, даже если к ним подойти вплотную. На людей пока не кидаются.

Ранее в московском районе Зябликово местные жители пожаловались в префектуру на тысячи тараканов, которые по ночам выползают на люк и доедают корм, оставленный для голубей. Видео с места трапезы насекомых опубликовало сообщество «М125». По словам автора съемки, люк находится поодаль от детской площадки.

В префектуре на жалобу отреагировали. Там рассказали, что пищу с люка убрали, но применить химикаты не могут. Из-за них могут пострадать и люди, и животные.

Также иммунолог Николай Крючков рассказал, что крысиным гепатитом Е можно заразиться только от грызунов. По его словам, попасть в организм человека эта инфекция может через продукты жизнедеятельности крыс. Специалист отметил, что крысиный гепатит Е считается относительно новой инфекцией у животных и тем более у людей.

До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал саммит по борьбе с крысами, который состоится 18 и 19 сентября. В мероприятии примут участие специалисты из Нового Орлеана, Бостона и Сиэтла и определят, как сократить популяцию грызунов.