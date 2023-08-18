Появились кадры из «Москва-Сити», откуда эвакуируют людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в столичном деловом центре «Москва-Сити» проходит эвакуация посетителей и работников. В Сети появились кадры с места происходящего. По информации канала, вблизи делового центра были замечены несколько машин МЧС. Людей призывают покинуть здание по громкой связи. Минобороны России и власти города эту информацию пока не комментировали.

Как сообщили позднее авторы «Осторожно, Москва», причиной эвакуации в «Москва-Сити» стало анонимное сообщение об угрозе. По данным Baza, злоумышленники сообщили о скором прилете беспилотника. Эвакуация проводится в башне A, из нее уже вывели около двух тысяч человек. По данным «Подъема», экстренные службы провели осмотр зданий в «Москва-Сити», но ничего подозрительного не нашли.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины предприняли попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 в пятницу, 18 августа. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дрон, который в последствии изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. Позднее стало известно, что в результате инцидента была повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.

Предыдущая атака украинских БПЛА на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.