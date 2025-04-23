Появились кадры из эпицентра пожара, вспыхнувшего после взрыва в Москве Опубликованы кадры из эпицентра пожара на парковке ТЦ «Афимолл Сити» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры из эпицентра пожара, вспыхнувшего на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве. На месте происшествия взорвался автомобиль.

По данным канала, на парковке после взрыва загорелись строительные материалы. Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.

Торговый центр находится на территории делового комплекса «Москва-Сити». Сведений о пострадавших или жертвах пока не представлено. Обстоятельства случившегося выясняются. Причина взрыва пока неизвестна. Ранее сообщалось о трех взрывах в «Москва-Сити».

Ранее крупный пожар охватил предприятие целлюлозно-бумажного производства в Балахне в Нижегородской области. По информации МЧС, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали 12 спасателей, также было задействовано три единицы техники.

До этого, 17 апреля, в подмосковных Люберцах раздался взрыв. По данным СМИ, это случилось в местном пункте приема металла «Вторчермет». Сообщалось, что произошел выброс пыли, который не повлиял на работу предприятия.