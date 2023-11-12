Появились кадры госпитализации Отара Кушанашвили SHOT опубликовал видеозапись госпитализации Отара Кушанашвили

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись госпитализации журналиста Отара Кушанашвили. Вечером 12 ноября у него случился сердечный приступ во время отдыха в ресторане.

На видеокадрах показано, как журналиста вывозят на кресле-каталке из дверей здания на улицу и помещают в автомобиль скорой помощи. При этом Кушанашвили находится в сидячем положении и в сознании.

По имеющимся данным, инцидент произошел, когда 53-летний Кушанашвили отдыхал в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года вместе со своими друзьями. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у журналиста сердечный приступ, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

По предварительным данным, у Кушанашвили случился инфаркт. Известно, что он жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание. По информации SHOT, в настоящее время журналиста поместили в реанимацию, врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. По словам специалистов, угрозы уже нет, однако Кушанашвили останется на ночь в больнице.

Как предположили коллеги журналиста, скорее всего, причиной сердечного приступа стала интенсивность работы и отсутствие отдыха. По их словам, Отар выпивал редко в последнее время, но иногда все же снимал стресс алкоголем.