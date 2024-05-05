Появились кадры генерального пролета авиагруппы «Стрижи» над Москвой

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» провела генеральную репетицию, в ходе которой экипажи совершили пролет над Москвой. В пресс-службе АГВП уточнили, что летчикам не помешал даже порывистый ветер. Экипажам удалось выйти по времени и месту, как было запланировано.

Состоялась генеральная репетиция. Порывистый ветер и болтанка не смогли помешать группе выйти четко по времени и месту. Всех со светлым праздником Пасхи, друзья! — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На опубликованных кадрах представлены военнослужащие и техника. По Красной площади строем прошли военные машины, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями «9 Мая» и «1945–2024».

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в этом году парад продлится два часа. Более девяти тысяч участников и свыше 70 единиц современной военной техники будут задействованы в мероприятии. Подготовка к торжественному шествию началась еще в феврале в Подмосковье.