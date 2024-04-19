Появились кадры эвакуации в ТЦ «Атриум» и «Арена Плаза» в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Москве проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Атриум» и «Арена Плаза», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовавший кадры с места событий. По его данным, в зданиях перед этим сработала сигнализация.

https://t.me/ostorozhno_moskva/13939

Ранее стало известно, что учитель ОБЖ устроил стрельбу холостыми патронами во время учебной эвакуации в Охтинском колледже в Санкт-Петербурге. Отмечается, что педагог самостоятельно решил открыть огонь, чем сильно напугал студентов. С мужчиной проведена профилактическая беседа.

До этого в одной из школ Уфы взорвалась электронная сигарета, из-за чего начался пожар. Никто из учеников не пострадал, но сгорели несколько предметов одежды — эпицентр происшествия находился в раздевалке. В итоге из здания усилиями сотрудников МЧС было эвакуировано более тысячи школьников, а также преподаватели.

Также ранее сообщалось об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе метро «Автозаводская» на юге Москвы. В здании сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ. На фоне по громкой связи слышно объявление о необходимости выйти из здания. При этом отмечается, что обстановка на месте остается спокойной.