Появились кадры эвакуации людей из горящего самолета Москва — Калининград «Уральские авиалинии»: пассажиров рейса Москва — Калининград эвакуировали из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров авиарейса Москва — Калининград эвакуировали из самолета в связи с возгоранием на борту во время руления, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии». По словам спикера, у одного из пассажиров загорелось переносное зарядное устройство. Пострадавших нет, огонь был локализован, передает ТАСС. Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как пассажиры скатываются с надувного трапа из самолета.

Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы, — рассказал представитель «Уральских авиалиний».

Ранее в Москве 44-летний местный житель попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона. Мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение — ожог органов дыхания. Провод зарядного устройства вспыхнул мгновенно, когда москвич пользовался телефоном во время зарядки. О том, какой именно кабель загорелся и для какого телефона предназначался, неизвестно.