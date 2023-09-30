Появились фото установленных в Кремле систем для борьбы с COVID-19 SHOT: в Кремле установили очистители воздуха из-за распространения COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле установили несколько систем очистки воздуха на фоне роста заболеваемостью COVID-19, сообщает Telegram-канал SHOT. На прикрепленных к публикации фото можно увидеть одну из таких установок, которую разместили между двумя колоннами.

По данным канала, на снимке запечатлена система обеззараживания воздуха с фотокаталитическим фильтром. Она очищает воздух за счет окисления загрязняющих веществ под действием ультрафиолетового излучения на поверхности катализатора.

На фото нельзя увидеть производителя и модель системы, однако стоимость бытовых очистителей такого типа варьируется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от характеристик. К примеру, устройство, способное, согласно заявленным параметрам, очищать до 600 кубических метров воздуха, обойдется в 310 тысяч рублей.

Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 22,3%. По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны распространения инфекции следует ожидать в ноябре-декабре, чему поспособствует снижение уровня коллективного иммунитета.

Доктор биологических наук Петр Чумаков утверждал, что коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет. В дальнейшем, по словам эксперта, инфекция станет неотличимой от обычной простуды.