Появились фото обломков пытавшегося атаковать Москву дрона SHOT опубликовал фото обломков сбитого в Подмосковье беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал фото обломков беспилотника, который сбили в ночь на 28 июля в Троицком административном округе. По информации канала, БПЛА был уничтожен около 03:30 в поселке Птичное.

SHOT пишет, что разрушений и пострадавших нет. Тип БПЛА пока не установлен, также неизвестно, нес ли он боевой заряд.

До этого в Минобороны заявили об уничтожении украинского беспилотника в Московской области в ночь на пятницу, 28 июля. По данным ведомства, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. Действия Киева в МО РФ охарактеризовали как попытку совершения террористического акта в Москве. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что уничтожение беспилотника не привело к разрушениям.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на побережье Крыма близ населенного пункта Штормовое найдены обломки беспилотника ВСУ, побережье было оцеплено для изъятия обломков. По данным канала, речь может идти о дроне Mugin-5 Pro китайского производства. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.