Появились фото обломков БПЛА, разбившегося на Карамышевской набережной Военкор Котенок опубликовал фото обломков рухнувшего в Москве дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотографии обломков украинского беспилотника, который был подавлен средствами РЭБ в небе над Москвой. Сбитый с курса БПЛА потерпел крушение на Карамышевской набережной.

По словам Котенка, на кадрах, предположительно, показаны обломки дрона-камикадзе «Бобер». Военкор утверждает, что этот БПЛА способен преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 км/ч.

Ранее предполагаемого «Бобра»-камикадзе показали и на видео. По данным СМИ, украинский беспилотник подлетал к Москве из области со стороны городского округа Истра, где летательный объект был замечен очевидцами в районе села Павловская Свобода.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 11 августа при попытке атаковать столицу сбили один беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы. В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. В результате БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

Житель одного из домов на улице Народного Ополчения в районе Карамышевской набережной рассказал, что около 11 часов был слышен очень мощный взрыв. По его словам, в квартире вибрировал пол и дрожали окна.