Появились эксклюзивные кадры последствий падения БПЛА в «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Появились эксклюзивные фото- и видеокадры с места попадания украинского БПЛА в одну из башен «Москва-Сити». На кадрах видны выбитые окна в районе 21-го этажа.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

На месте работают экстренные службы. Внешне обстановка выглядит спокойной.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Помимо выбитых окон других разрушений не заметно.

Напомним, что по информации Минобороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Из-за атаки беспилотников на «Москва-Сити» закрыли аэропорт Внуково. Все вылеты отменены, пассажиры остались сидеть в самолетах. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.