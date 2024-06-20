Смерчи, разбитые машины, жертвы: последствия страшного урагана в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москву накрыл ураган «Эдгар», который принес с собой мощный ливень и шквалистый ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия сносит рекламные щиты, мусорные баки и даже электросамокаты. В Таганском районе столицы на проезжую часть ветром снесло часть обшивки крыши, а в Ростокино со стройки огромного здания на дорогу летели медные листы.

Из-за сильнейшего ливня подтопило Казанский вокзал. В районах Северное Тушино и Хамовники ураган повалил деревья на припаркованные неподалеку автомобили. Людям приходится держаться за фонарные столбы, чтобы устоять под натиском стихии. Жители Подмосковья заметили смерчи. В частности, атмосферный вихрь закрутился над Лобней.

По данным на 15:00, как минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что в службы спасения поступает очень много звонков. В частности, в районе Дорогомилово шквалистый ветер уронил уличный биотуалет с мужчиной внутри. Постройка упала на асфальт дверью вниз, и до приезда экстренных служб он не мог выбраться наружу. Возле станции метро «Бабушкинская» металлические листы выбили окна трамвая, пострадали два пассажира. А на Ивановской улице дерево упало на мужчину, он скончался, сообщили в столичном СК.

По прогнозам синоптиков, ливень и шквалистый ветер утихнут в столице к вечеру. В Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что сотрудники служб оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции. Кроме того, работает спецтехника «Мосводостока» и коммунальных компаний.

Кадры удара стихии — в фотогалерее NEWS.ru.