Потолок рухнул на посетителя торгового центра в Москве

Фото: avenue-sw.ru

В торговом центре Avenue SouthWest на проспекте Вернадского рухнул потолок. Обрушение произошло на цокольном этаже здания, никто не пострадал.

Telegram-канал Baza отмечает, что конструкция упала рядом с эскалатором, когда поблизости находился посетитель. Отмечается, мужчина не получил травм.

По информации SHOT, потолок обрушился на минус первом этаже ТЦ. Канал отмечает, что пострадавших нет, одного человека на месте осмотрели врачи, помощь медиков ему не понадобилась.

Как рассказали NEWS.ru в столичном управлении МЧС России, обращение по обрушению в экстренные службы пока не поступало. Спасатели на место происшествия не выезжали, пояснили в ведомство.

Ранее 29 ноября эвакуация была объявлена в торговом центре «Европолис» на севере Москвы. На опубликованных кадрах слышно, как посетителей по громкой связи просят «немедленно покинуть здание». Здание находится на проспекте Мира неподалеку от станции метро «Ростокино». Причины эвакуации неизвестны.

До этого в екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» начали эвакуацию людей после сообщения о задымлении. При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что сообщений о пожаре не поступало. Информации о пострадавших не было.