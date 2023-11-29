Потолок обрушился еще в одном торговом центре Москвы Потолок обрушился у входа в торговый центр в городе Московском

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В городе Московский у входа в торговый центр обрушился потолок, сообщает MK.RU. Это уже второе за день обрушение потолка в столичных ТЦ.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне. На кадрах с места видно, что потолок посыпался прямо над входом в торговый центр. Никто не пострадал.

Ранее потолок рухнул в торговом центре Avenue SouthWest на проспекте Вернадского в Москве. ЧП произошло на минус первом этаже здания. Конструкция упала рядом с эскалатором, в этот момент поблизости находился посетитель. Мужчина не получил травм. Его осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась. В МЧС сообщили, что спасатели не выезжали на место, так как обращений не поступало.

В октябре на юго-западе Москвы в здании общепита на Литовском бульваре обрушилась плитка с потолка. В результате пострадал 25-летний мужчина, ему вызывали скорую, прибывшие на место медики диагностировали сильное кровотечение.

В конце августа потолок обрушился в кафе в городе Искитиме Новосибирской области. По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером, когда в заведении находились посетители. Были опубликованы кадры с места, на которых видно упавшие части навесных потолков с люстрами.