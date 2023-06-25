«Потепление и осадки»: синоптик рассказал о погоде на следующую неделю Синоптик Шувалов заявил, что в Москве на следующей неделе ожидается 21–24 градуса тепла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на следующей неделе ожидается 21–24 градуса тепла, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что дожди ожидаются 28 и 29 июня. При этом на севере региона осадков может не быть.

На следующей неделе по Московской области ночью около 10 градусов тепла, в центре Москвы 15 градусов тепла. Дневная температура по Москве составит 21–24 градуса тепла. На юго-востоке Московской области температура может подняться до +26, так что ожидаем потепления. Дождь будет в основном в среду и четверг, 28 и 29 июня. С юга подойдет фронтальная зона. Может получиться так, что весь юг Московской области будет в дождях, а на севере дождя не будет, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве будет «раcкачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный cезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наcтупит только в июле.