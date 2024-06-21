Пострадавшим от урагана «Эдгар» москвичам рассказали о выплатах ВСС: ущерб от урагана «Эдгар» в Москве возместят автомобилистам с каско

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Жители Москвы и Московской области, пострадавшие от последствий урагана «Эдгар», могут рассчитывать на выплаты, заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Ущерб возместят пассажирам общественного транспорта и автомобилистам, застраховавшим свои машины по договорам каско. Что касается здоровья и жилья, то выплаты могут получить лишь те, кто заключал договоры о страховании жизни или собственности.

Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия, но владельцы поврежденных в результате урагана автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров, — сказано в сообщении.

В ВСС также уточнили, что все повреждения или травмы нужно обязательно зафиксировать и обратиться в страховую компанию.

Ранее стало известно, в результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека. Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса. Кроме того, пострадали 16 человек.

В результате урагана возле станции метро «Бабушкинская» металлические листы во время урагана выбили окна трамвая. Пострадали два пассажира.