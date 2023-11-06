Пострадавший в драке с боксером у ресторана в Москве рассказал о травмах Mash: у пострадавшего в драке с боксером около ресторана в Москве сломан нос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент МГУ Олег Гусаревич, пострадавший в драке с боксером около ресторана в центре Москвы, рассказал, что у него в трех местах сломан нос, сообщает Telegram-канал Mash. Канал, опубликовавший видео с 21-летним москвичом, отмечает, что также у него врачи диагностировали смещение лицевой кости, травму почки и двух пальцев на руке.

Гусаревич рассказал каналу, что конфликт с боксером начался после просьбы закурить. Студент стоял около ресторана с компанией, когда спортсмен по-хамски положил руку на его плечо и попросил сигарету. Просьба его не трогать закончилась дракой и стрельбой в центре Москвы.

Канал отмечает, что Гусаревич учится на геологическом факультете МГУ, боевыми искусствами не занимался, поэтому считает достойным, что смог ответить боксеру парой ударов. При этом в настоящий момент он чувствует себя не очень хорошо, врачи настаивают на операции.

Ранее сообщалось, что конфликт в центре Москвы, после которого началась стрельба у ресторана, зафиксировала камера видеонаблюдения. На почти трехминутной записи видна и драка у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной, и стрельба из травматического оружия, в результате которой пострадали четыре человека.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что стрелком оказался мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы 37-летний Никита Иванов.