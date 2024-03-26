Пострадавший при наезде террористов из «Крокуса» мальчик перенес операцию Пострадавшему при наезде террористов из «Крокуса» ребенку провели новую операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские медики провели вторую операцию на ноге восьмилетнего Ильи, который пострадал при наезде авто с террористами, убегавшими после атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл», передает Telegram-канал SHOT. Ребенка также навестили хоккеисты «Спартака», они вручили ему фирменные подарки с автографами.

По данным канала, школьник был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибом легких и переломом ключицы и бедра. Несмотря на это, мальчик не унывает и улыбается. Мама ребенка отмечает, что он старается держаться как настоящий мужчина, не жалуясь врачам на боль.

Навестить школьника пришли хоккеисты столичного «Спартака», школьник активно занимается этим видом спорта и надеется восстановиться до летних сборов. Нападающий Илья Ковальчук подарил ему свою клюшку, с ним по видеосвязи также поговорил Евгений Кузнецов, выступающий в клубе «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что террористы, устроившие нападение на красногорский «Крокус Сити Холл», при бегстве с места теракта специально сбили ребенка на парковке. Как отметила мама мальчика, машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо.