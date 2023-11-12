Пострадавший от Шабутдинова москвич рассказал, как оказался в кредитной яме Baza: пострадавший от Шабутдинова москвич набрал кредитов ради бизнес-курсов

Фото: t.me/moscowproc

Аяз Шабутдинов

Житель Москвы, написавший очередное заявление на обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, рассказал об обучении в «Лайк Центре». Как передает Telegram-канал Baza, чтобы оплатить курсы, он взял несколько кредитов в банке.

На работе сидел, заняться нечем, и наткнулся на рекламу Аяза, послушал, все понравилось. Перешел по ссылке, через 10 минут мне позвонил менеджер, рассказал, отработал мои возражения красиво. Очень нравится, как они отрабатывают, просто я тоже в продажах работаю. И купил. И сделал рассрочку, — признался москвич.

По информации канала, первое время мужчина не знал, какую нишу выбрать: начал со строительства, потом ушел в консалтинг, но прибыли ничего не приносило. Москвич также приобрел ВИП-лекции Шабутдинова, однако построить свой бизнес ему так и не удалось. По мнению потерпевшего, он оказался в кредитной яме именно из-за «Лайк Центра». При этом самого Шабутдинова мужчина называет «слишком крутым».

Новое заявление на Шабутдинова поступило 11 ноября. В общей сложности москвич приобрел курсы обучения бизнесу на сумму 1,6 млн рублей. Когда он обратился с претензиями к сотрудникам «Лайк Центра», они ему сказали, что «так бывает». Чтобы вернуть деньги, мужчина пошел в полицию.