Пострадавшая во время теракта в «Крокусе» раскрыла, кто ее спас Пострадавшая во время теракта поблагодарила охранника «Крокуса» за спасение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Выжившая во время теракта в «Крокус Сити Холле», получившая билеты на шоу «Пикника» в подарок ко дню рождения, поблагодарила охранника за спасение. Женщина отметила, что мужчине и самому было плохо, однако он все равно не бросил пострадавших, передает РИА Новости.

Мы выжили благодаря охраннику Осанушкову Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему то, что не оставил моих детей без мамы, — сказала собеседница агентства, пострадавшая во время атаки на ТРЦ.

Ранее один из спасателей МЧС рассказал, как он выводил людей из «Крокус Сити Холла» сразу же после начала теракта. По словам сотрудника экстренных служб, передвигаться пожарным было очень сложно по зданию «Крокуса», потому что на аварийных лестницах было очень много жертв. При этом командир отделения пожарно-спасательной части № 65 СЗАО МЧС России по Москве Станислав Шонькин уточнил, что сотрудники заходили в «Крокус Сити Холл», не зная, остались ли в здании террористы.

До этого в Подмосковье у стихийного мемориала жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле» прошел благотворительный концерт. По последним данным, в результате трагедии 144 человека погибли, в том числе пятеро детей, еще 551 человек пострадал. Мероприятие началось с минуты молчания. Ее отсчет начался в 19:52 по московскому времени — примерно во столько произошел теракт.