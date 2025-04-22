Поставивший рекорд летчик-космонавт экстренно госпитализирован после ДТП Летчика-космонавта Полещука госпитализировали с раной голени после ДТП в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский космонавт Герой РФ Александр Полещук попал в серьезную аварию в Москве вместе с супругой Ириной, сообщает Telegram-канал «112». Летчик, поставивший рекорд по длительности полета в космос, по данным источника, госпитализирован с открытой раной голени.

Инцидент произошел на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Автомобиль Mercedes, на котором передвигался Полещук вместе с женой, врезался в такси. Отмечается, что космонавта госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 29 им. Н. Э. Баумана. Его супруга от госпитализации отказалась.

В 1993 году Полещук поставил рекорд, совершив единственный 179-дневный полет в космос на корабле «Союз ТМ-16», и был представлен к званию Героя РФ. В марте 2004 года приказом президента РКК «Энергия» был уволен с должности космонавта-испытателя по выслуге лет.

Ранее стало известно, что глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП. По словам источника, чиновник отделался лишь ушибами, его жизни ничто не угрожает.

До этого сообщалось, что замглавы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области. Инцидент якобы произошел на 235-м километре трассы М-4 «Дон», замминистра при этом не пострадал. Отмечалось, что на месте происшествия работают экстренные службы. Вскоре сам Курынин заявил, что информация об этом не соответствует действительности.