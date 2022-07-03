Посольство США в Москве скрыло свой адрес с сайта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве

Посольство США в России скрыло адрес своего местонахождения с сайта. Теперь на сайте учреждения высвечивается не адрес, а географические координаты.

Посольство США Москве, 55,75566° N, 37,58028° E, — говорится в разделе контактной информации посольства.

Недавно власти столицы провели переименование улиц, и здание теперь располагается в Москве, на площади Донецкой Народной Республики, дом 1. Новый объект появился на участке, расположенном от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе Центрального административного округа. Название предлагалось выбрать голосованием.

В самом посольстве иронично отреагировали на результаты голосования по поводу лучшего названия безымянной площади перед зданием диппредставительства. В Telegram-канале посольства привели итоги голосования и выразили надежду на то, что подобные важные решения в России в дальнейшем будут решаться именно так.