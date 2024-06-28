Посольство Норвегии в Москве подверглось нападению и понесло ущерб Россиянин разбил окно в посольстве Норвегии в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Норвегии в Москве

Житель Подмосковья разбил окно в посольстве Норвегии в столице, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел в минувший четверг, 27 июня.

О разбитом окне сообщила охрана посольства. Мужчину быстро вычислили и задержали. Нападавшим оказался 25-летний житель подмосковных Котельников. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ему грозит арест на 15 суток.

Ранее полицейские задержали жителя Москвы, который накинулся с кулаками на девушку за замечание. Девушка была недовольна тем, что он загорал на детской площадке, что вызвало у мужчины агрессивную реакцию. Мужчина принес извинения за свое поведение после составления протокола о мелком хулиганстве.

Мужчина пояснил, что не будет рассказывать свою версию конфликта, так как «общественное мнение уже сложилось». Он заявил, что оправдывать себя не будет, но осознает свою вину. Задержанный также извинился перед девушкой и ее семьей. В свою очередь друг задержанного, также загоравший на детской площадке, рассказал, что сам он после замечания начал собирать свои вещи, а между его приятелем и девушкой завязался словесный конфликт с дракой.