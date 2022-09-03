Посол Великобритании пришла на прощание с Горбачевым

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннер приехала на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая проходит в Колонном зала Дома союзов российской столицы, сообщает собственный корреспондент ТАСС на месте событий.

Подъехал кортеж посла, Броннерт вошла в зал, — передает корреспондент.

Церемония в Колонном зале Дома союзов началась в 10:00, она продлится до 12:00.

Церемонию прощания также посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан. Также прощальное мероприятие посетила экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Михаилом Горбачевым посетил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.