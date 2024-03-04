Посол ФРГ не стал отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД РФ Посол Ламбсдорфф более часа провел в МИД России и вышел без комментариев

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Александр Ламбсдорфф

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф более часа провел в здании МИД России, сообщает РИА Новости. Дипломата вызвали в российское ведомство после появления записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. По данным агентства, на выходе он не стал отвечать на вопросы журналистов.

О вызове посла Германии в МИД РФ ранее сообщало РИА Новости. При этом источник агентства не уточнил детали предстоящей беседы. До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала запись, отметила, что уже 4 марта послу Германии в Москве «придется отдуваться» из-за нашумевшей записи.

Тем временем Минобороны Германии подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.

Однако в Кремле считают, что содержание разговора говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва ждет результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца, который обещал сделать это быстро и эффективно.