Последствия взрыва на Карамышевской набережной в Москве сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель дома, расположенного неподалеку от Карамышевской набережной, снял на видео последствия взрыва, сообщает Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как над набережной поднимается столб дыма.

Взрыв на Карамышевской набережной произошел утром 11 августа. В настоящее время к месту происшествия направляются сотрудники экстренных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что причиной взрыва стал беспилотник, сбитый средствами противовоздушной обороны. При падении обломков никто не пострадал, отметил градоначальник.

Как сообщалось ранее, над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство, вылеты и прилеты рейсов были отложены, а часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. По неподтвержденным данным, причиной закрытия стал беспилотник, замеченный в районе Кубинки.

Воздушная гавань также закрывалась в ночь на 10 августа, тогда 10 самолетов перенаправляли на запасные аэродромы. Мэр Сергей Собянин заявил, что тогда средствами противовоздушной обороны было сбито два беспилотника, летевших в сторону российской столицы.