«Последние хорошие дни»: метеоролог пообещал потепление в Москве к выходным Метеоролог Шувалов пообещал потепление в Москве к выходным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выходных погода в Москве должна немного выправиться, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Метеоролог посоветовал «ухватить» последние теплые деньки и провести этот уикенд на природе.

Спешу обрадовать, на выходных погода в столице немного выправится. Столбик термометра встанет на отметке в 17-18 градусов, при полном отсутствие осадков. Так, что успейте «ухватить» последние теплые деньки и постарайтесь провести, этот уикенд на природе, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам не следует ждать наступления бабьего лета как минимум до 10 сентября.

Также иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в России людям нет смысла подготавливаться к осени, поскольку в наших климатических условиях всегда были резкие перепады температур, что никак не сказывалось на работе организма. По словам эксперта, главное — одеваться по погоде. Она пояснила, что в случае с холодной погодой проще снять один слой одежды, чем оказаться без неё и переохладить организм.