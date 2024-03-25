Последние новости о террористах из «Крокуса»: кто их адвокаты, когда суд

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Ни один частный адвокат не вызвался добровольно защищать четырех фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кто в итоге будет оказывать юридическую помощь обвиняемым?

Кто защищает обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Интересы четверых мужчин, задержанных сотрудниками правоохранительных органов 23 марта, в суде представляли назначенные судом защитники. По данным Mash, предполагаемых террористов защищают бесплатные государственные адвокаты.

«По нашей информации, на данный момент представлять интересы обвиняемых отказываются все частники. Со слов президента Национальной ассоциации юристов Руслана Нагиева, никто из известных ему адвокатов не хочет представлять террористов в суде. Но уточнил, что он и коллеги готовы предоставить бесплатную юрпомощь всем пострадавшим и их семьям», — говорится в сообщении канала.

Член НАЮР Равиль Тугушев также считает, то ни один частный российский адвокат не станет добровольно работать с подсудимыми. По его словам, юристы не согласятся ни за какие деньги защищать интересы предполагаемых террористов, только по назначению.

Как происходит процедура назначения адвоката

В случае назначения адвокатов органами власти «вслепую» применяется распределение юристов, отказаться от которого нельзя, объяснил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Важно, чтобы был соблюден принцип независимости. Раньше решение принималось руководителем Адвокатской палаты региона. Сейчас есть единая электронная система, запрос от органов следствия поступает в эту систему, а там распределение рандомное, кто дежурит. Соблюдается принцип случайности. Здесь как у врача, это обязанность адвоката, отказаться нельзя. В основе этого лежит Конституция, все имеют право на защиту в суде», — пояснил юрист.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

По словам Соловьева, предоставление бесплатной юридической помощи не означает, что адвокаты не будут выполнять свои обязанности.

«Это не значит, что адвокат по назначению будет хуже работать. Есть государственные расценки. Деньги здесь несравнимы с теми, которые получают адвокаты по соглашению. Адвокаты знают свои права и обязанности, все процедуры будут вестись по закону», — отметил он.

Что известно об обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы накануне арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Они заключены под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 22 мая 2024 года. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

В суде было установлено, что 32-летний Далерджон Мирзоев является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. Ранее он имел временную регистрацию на территории России, но на настоящий момент ее срок истек. По данным Telegram-канала Mash, на заседании суда адвокат Мирзоева попросил оставить его подзащитного на свободе.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Второй задержанный, Рачабализод Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат и является отцом одного ребенка. Мужчина не помнит, где был зарегистрирован в России, однако, по данным RT, в 2018 году жил в Подольске и имел регистрацию в квартире по улице Индустриальной.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. В феврале он посещал Турцию, откуда публиковал фотографии в социальных сетях.

Четвертый фигурант дела о теракте — Мухаммадсобир Файзов. Он сообщил в суде, что родился в Таджикистане в 2004 году, имеет среднее образование. Обвиняемый — временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Мужчина холост, детей не имеет.

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