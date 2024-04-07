После пожара в «Крокусе» заведено дело о халатности ТАСС: двое сотрудников «Крокуса» стали фигурантами дела о халатности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным собеседника агентства, его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды торгово-развлекательного комплекса.

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность «Крокуса», а также начальника пожарной команды «Крокуса», — указал источник.

По его информации, оба находятся под подпиской о невыезде. Собеседник агентства допускает, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». Они могли усугубить ситуацию после поджога. ТАСС не располагает комментарием следствия.

Ранее информированный источник сообщал, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» часть системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара. При этом известно, что система запустила оповещение внутри здания и автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре.

Давать какие-либо оценки работе противопожарных систем в «Крокус Сити Холле» преждевременно, заявили ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве призвали дождаться завершения расследования. Очевидцы пожара в «Крокусе» утверждали, что в подмосковном концертном зале не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.