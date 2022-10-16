После обнаружения тела подростка в Москве возбуждено уголовное дело

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

После обнаружения тела 14-летнего подростка в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), передает пресс-служба СК столицы. Отмечается, что тело было обнаружено прохожим примерно в 13 часов 16 октября.

По результатам доследственной проверки Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что место происшествия осматривается следователями и криминалистами. Изучаются записи камер видеонаблюдения, для установления причин смерти подростка назначены судебные экспертизы. По предварительным данным, накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и не вернулся домой, тогда его родители обратились полицию.

В прокуратуре столицы уточнили, что тело подростка было найдено около озера Святое. На нем не было верхней одежды. Работу правоохранителей координирует заместитель прокурора Восточного административного округа Андрей Щеглов. Позднее в надзорном органе добавили, что на теле обнаружены множественные повреждения. Рядом нашли одежду и мобильный телефон.