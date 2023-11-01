Посетительницы ТЦ в Москве заступились за подростков в одежде «ЧВК Редан» Толпа школьников в Москве напала на подростков в одежде «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Толпа школьников в московском ТЦ «Авиапарк» напала на подростков в одежде с символикой «ЧВК Редан», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, за подростков заступились посетительницы торгового центра, которые забрызгали нападавших из перцовых баллончиков. Опубликовано видео потасовки.

Как пишет канал, драка случилась 29 октября. Конфликт продолжался всего пару минут.

По информации Mash, на школьников, атаковавших подростков, завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Трое из нападавших были задержаны, остальных ищут следователи.

В ТЦ «Авиапарк» уже случались подобные драки с участием несовершеннолетних. Так, в феврале в торговом центре произошла массовая драка с участием приверженцев субкультуры «ЧВК Редан» и спортсменов, которым не понравился их внешний вид. По словам «редановцев», на фудкорте к ним подошла группа подростков и стала требовать стулья, между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Ранее в СК Москвы сообщили о задержании двух подростков, которые участвовали в нападениях на сверстников в московском ТЦ «Авиапарк» и в школе в подмосковных Химках. По данным ведомства, молодые люди нападали на сторонников «ЧВК Редан» и других подростков, провоцируя конфликты по незначительным поводам.