Посетительница «Крокуса» рассказала, что притворилась мертвой ради спасения «РЕН ТВ»: девушка в «Крокусе» притворилась мертвой, чтобы спастись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла», в котором произошел теракт, притворилась мертвой, чтобы спастись от террористов. Девушка рассказала телеканалу РЕН ТВ, что упала на пол и долгое время лежала без движения.

Когда они [террористы] стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно побежал и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что умерла <...> А девушку рядом со мной убили, наверное, — рассказала собеседница телеканала.

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором девушка делится подробностями пережитого. Пострадавшая добавила, что спустя какое-то время решилась подняться и оглядеться. На тот момент вокруг уже никого не было, и она смогла покинуть здание.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России информировала, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли порядка 60 человек. По информации ведомства, число жертв может увеличиться.

До этого «Коммерсант» отмечал, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы были славянской внешности с ростом выше среднего — до 180 см. По данным некоторых источников газеты, преступники могут относиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Силовики уже ночью начали получать ориентировки из оперштаба, в соответствии с которыми ведется розыск.